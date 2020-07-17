Историк Соколов приступил к написанию романа в СИЗО

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в СИЗО начал писать роман о русском офицере-кавалергарде. Об этом он сообщил в письме RT, сообщается на сайте издания.

По его словам, роман касается времени после подписания Тильзитского мира — мирного договора, заключенного в период с 13 июня по 25 июня 1807 года между Александром I и Наполеоном после Войны четвертой коалиции 1806–1807 годов, в которой Россия помогала Пруссии.

Русский офицер-кавалергард отправляется в Париж на помощь князю Петру Волконскому, которому Александр I поручил изучить «науку побеждать» наполеоновскую армию.

Соколов отметил, что сейчас делает наброски книги, а друзья помогают ему материалами, присылая отсканированные страницы интересующих его книг. Также историк добавил, что данная работа помогает ему справиться с ситуацией вокруг суда.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко.

27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.

8 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката семьи аспирантки Анастасии Ещенко обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в России. По версии адвоката семьи убитой Александры Башкеевой, Соколов таким образом пытался скрыться от уголовного преследования, потому что является кавалером ордена Почетного легиона.