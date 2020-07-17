Минобороны согласовало перечень работ по ремонту БПК «Адмирал Левченко»

Министерство обороны России согласовало перечень работ по ремонту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Планируется, что он выйдет в море в 2021 году, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

На корабле заменят бортовую электронику и оборудование, а также маршевые двигатели. Эксперты считают, что восстановление боеготовности БПК повысит возможности военно-морского флота в борьбе с подводными лодками.

Боевые корабли этого проекта составляют основу противолодочных сил ВМФ России, в связи с чем их планируют поддерживать в строю. На Тихом океане уже приступил к испытаниям первый усовершенствованный до проекта 1155М БПК «Маршал Шапошников», получивший мощный ударный потенциал. В отличие от него, «Адмирал Левченко» пока сохранит свою специализацию — борьба с субмаринами.

Отремонтированные БПК проекта 1155, хоть и находятся в строю не меньше 30–35 лет, прослужат еще по крайней мере пять–семь, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Усовершенствованные БПК очень нужны флоту в данный момент, отметил эксперт. За последние 30 лет построили и передали ВМФ не так много крупных кораблей. Сейчас, например, в серию запускают фрегаты проекта 22350. Но пока они не встали в строй, противолодочники проекта 1155 смогут их достойно заменить, уверен Селиванов.

Всего по проекту 1155 «Удалой» в СССР с 1977 по 1991 год построили 12 БПК.

На сегодня в строю остались восемь кораблей этого проекта. Они являются одними из крупнейших боевых единиц отечественного флота и по своему водоизмещению заметно уступают только крейсерам, превосходя американские и российские фрегаты.

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