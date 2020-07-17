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Суд в США одобрил экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ

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Фото: REUTERS
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Бывший топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт, который был осужден в США за участие в «дизельном скандале», будет экстрадирован в Германию. Решение об этом в четверг, 16 июля, одобрил суд в Детройте, сообщает издание Detroit News.

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Отсидевший пять лет из семи тюремного срока Шмидт подал прошение на экстрадицию на родину, чтобы продолжить отбывать наказание уже там. Просьба бывшего топ-менеджера был удовлетворена.

Такое решение суда было принято на фоне дела топ-менеджера Audi (подразделение Volkswagen Group) Акселя Айзера. Айзер месяц назад был задержан в Хорватии по обвинению США в причастности к «дизельному скандалу». По данным издания, Германия готовится передать его в США.

В центре «дизельного скандала» автоконцерн оказался осенью 2015 года. В США компанию обвинили в том, что программное обеспечение, которым она оснащала свои автомобили, занижало реальные показатели выбросов. Американские власти обязали VW отозвать 482 тыс. машин, проданных в Соединенных Штатах с 2009 по 2015 год. В 2017 году концерн договорился о выкупе машин у клиентов и о выплате им компенсаций. К маю 2019 года потери Volkswagen из-за «дизельного скандала» составили €30 млрд.

В марте 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen, двух его «дочек» и бывшего гендиректора Мартина Винтеркорна в мошенничестве, имевшем место в 2014–2015 годах.

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