Берегоукрепительное сооружение возводят в Волгограде

В Волгограде работы по строительству берегоукрепительного сооружения в районе улиц Химической и имени маршала Чуйкова возобновлены после паводка. Масштабный инженерный проект завершат до конца этого года.

«Будет защищена от размыва и обрушения территория площадью 14 га, на которой проживает более 1 300 человек, а также расположены объекты инфраструктуры», — пояснил глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов.

Берегоукрепительный комплекс готов на 50%. До конца июля подрядчик займется установкой подводной части сооружения, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Огромные сваи вбивают в дно Волги на глубину 7 м.

Конструкция станет основанием для проезжей части. Это позволит продлить рокадную дорогу вдоль правого берега реки до Спартановки.