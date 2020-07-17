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Ватикан опубликовал «правила» реагирования на случаи педофилии в церкви

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Конгрегация доктрины веры опубликовала «инструкцию» для всех представителей церкви, которым придется заниматься делами обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних священнослужителей. Документ представил префект данного ведомства Ватикана испанский кардинал Луиса Ладария Феррер.

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По его словам, он состоит из 164 статей. Документ призван изменить устоявшееся в церкви скептического отношения к обвинениям в педофилии в отношении священнослужителей, а также предполагает, что рассматривать стоит не только «официальные» обвинения, но также информацию, появившуюся в СМИ, социальных сетях и даже слухи.

Кроме того, предлагается не игнорировать полученные анонимные сообщения о подобных действиях, но в Ватикане призвали принимать их во внимание с большой осторожностью, по причине того, что они могут быть ложными.

Решение о необходимости данной инструкции было принято еще в феврале 2019 года на саммите, посвященном обеспечению защиты несовершеннолетних в Римско-католической церкви, который состоялся в Ватикане. При этом за его создание выступали многие епископы, настоятели монастырей и другие видные представители церкви.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что сексуальные скандалы нанесли значительный финансовый ущерб Ватикану, пожертвования которому уменьшились на €44 млн. В книге под названием «Страшный суд» журналиста Джанлуиджи Нуцци говорится, что в 2016 году пожертвования составляли более €100 млн, а в 2018 сократились до €60 млн.

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