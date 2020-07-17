Законопроект о возвращении пива на стадионы может быть принят осенью

В Госдуме надеются, что законопроект по возвращению продажи пива на стадионах может быть принят на осенней сессии. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает ТАСС.

«Я очень надеюсь, что мы сможем принять его в осеннюю сессию, теоретически он может вступить в силу сразу после подписания его президентом. Как команды и РФС заключат все необходимые соглашения, то пиво появится», — сказал вице-спикер Госдумы и автор законопроекта Игорь Лебедев.

Депутат отметил, что парламентарии надеялись принять законопроект к началу следующего сезона, но помешала пандемия, которая затормозила работу Госдумы.

13 декабря 2019 года законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу был принят в первом чтении. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

Российский футбольный союз (РФС) также поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.