Детский центр цифрового образования появится в Ижевске

Центр цифрового образования для детей от пяти лет «IT-Куб» откроется в Ижевске до конца года. В здании ведется отделка стен, монтаж конструкций, разделяющих куб на зоны, а также работы по установке освещения.

Помимо изучения информационных технологий, ребята смогут создавать программные проекты и инженерно-технические разработки, проводить научные исследования, передает ИА «Сусанин». «Таким образом, обучающиеся получат комплексную предпрофессиональную подготовку по данному направлению, что позволит им, возможно, определиться с будущей профессией, связанной с IТ-сферой», – отмечается в сообщении министерства образования и науки Удмуртской Республики.

«IТ-Куб» будет работать по шести направлениям. В 2021 году подобные центры откроются в Глазове, Сарапуле и Воткинске.

Напомним, в Ижевске продолжается реконструкция крыш и замена окон в детских садах и школах. Работы пройдут в 100 учреждениях в рамках проекта «Большой ремонт». Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что в 44 детсадах и школах уже отремонтировали кровлю, в 47 заменили окна.