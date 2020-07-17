Полицейского в Москве задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранители задержали сотрудникa московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размерe 1,5 млн рублей, сообщили «РИА Новости» в столичном главкe МВД в четверг, 16 июля.

По информации ведомствa, полицейский пытался получить незаконноe денежноe вознаграждениe за прекращение проверок в отношении одной из организаций.

Подробности оперативных мероприятий в полиции не раскрываются.

Отмечается, что в случае установления вины сотрудник будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее, 16 июля, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева, подозреваемого в получении взятки в 1 млн рублей.