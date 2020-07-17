Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
За сутки в мире выявили 226 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Мир
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока - 2»
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
Спорт
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Экономика
ФАС предлагает снизить штрафы за завышение стоимости продукции оборонзаказа

Помпео не исключил запрет на въезд в США для членов Компартии Китая

0
Фото: TASS/EPA/Jim Lo Scalzo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности того, что администрация президента страны Дональда Трампа введет запрет на въезд в Соединенные Штаты для членов Коммунистической партии Китая и их семей. Об этом он рассказал в интервью телеканала Fox News.

Зеленая дубинка: как США могут ударить по Гонконгу долларом
Американскую валюту вновь решили использовать в политических целях

Ранее американская газета The New York Times заявила, что американские власти могут запретить членам Компартии КНР въезд в страну. По словам Помпео, данный вопрос прорабатывается под руководством президента, кроме того, американские власти рассматривают множество вариантов ограничительных мер.

Госсекретарь пояснил, что сейчас администрация находится в поиске верного решения. Он отказался комментировать меры, которые находятся на стадии разработки, а также подчеркнул, что окончательное решение будет принято американским президентом.

14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

Вместе с тем в МИД РФ придерживаются позиции, что ситуация вокруг Гонконга — это внутреннее дело Китая, и Москва выступает против попыток внешнего вмешательства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020