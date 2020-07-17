Помпео не исключил запрет на въезд в США для членов Компартии Китая

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности того, что администрация президента страны Дональда Трампа введет запрет на въезд в Соединенные Штаты для членов Коммунистической партии Китая и их семей. Об этом он рассказал в интервью телеканала Fox News.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что американские власти могут запретить членам Компартии КНР въезд в страну. По словам Помпео, данный вопрос прорабатывается под руководством президента, кроме того, американские власти рассматривают множество вариантов ограничительных мер.

Госсекретарь пояснил, что сейчас администрация находится в поиске верного решения. Он отказался комментировать меры, которые находятся на стадии разработки, а также подчеркнул, что окончательное решение будет принято американским президентом.

14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

Вместе с тем в МИД РФ придерживаются позиции, что ситуация вокруг Гонконга — это внутреннее дело Китая, и Москва выступает против попыток внешнего вмешательства.