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Тренер «Рубина» Слуцкий прокомментировал штраф за снятую на поле маску

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал штраф за снятие маски на поле, а также подверг критике данный пункт регламента «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

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По его словам, невозможно по-другому быть участником процесса, подсказывать и вести игру. Слуцкий заявил, что все тренеры снимают, а затем надевают маску, потому что невозможно в ней управлять игрой, кричать и эмоционально выплескиваться.

Также тренер отметил, что штраф очень большой. Он предложил изменить правила, например, оставить маску обязательной, пока человек находится на скамейке, но дать возможность ее снять при выходе в техническую зону.

Как пишет RT, Леонид Слуцкий был оштрафован на сумму в 100 тыс. рублей за нарушение масочного режима во время матча.

12 июля в Москве в рамках 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) матч футбольных клубов ЦСКА и «Рубин» завершился вничью со счетом 1:1.

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