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Граффити с изображением Данилы Багрова появилось в Казани

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В Казани появился мурал, на котором запечатлен известный российский актер Сергей Бодров. Фотография изображения появилась в соцсетях.

Граффити нарисовано на стене ЖБИ-2 по адресу Каучуковая, дом 7. На нем актер предстает в образе Данилы Багрова, главного героя фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Также на мурале присутствует цитата: «В чем сила, брат? Сила — в правде!» ИА «Татар-информ» отмечает, что в Казани ранее создали мурал с изображением Алтынчеч. Граффити нарисовали на доме № 25 по улице Хайдара Бигичева.

Бодров является уроженцем Москвы, окончил Московской государственный университет (МГУ) имени Ломоносова. Актер прославился ролями в фильмах «Брат», «Брат-2» и «Сестры». Погиб в сентябре 2002 года в ходе съемки одного из фильмов. Его останки до сих пор не нашли, добавляет Inkazan.ru.

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