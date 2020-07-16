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За сутки в мире выявили 226 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире возросло более чем на 226 тыс. случаев за сутки и превысило 13,3 млн человек с начала пандемии. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 16 июля.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 мск 16 июля в мире было зафиксировано 13 378 853 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 5579 и составило 580 045. Наибольшее число инфицированных — 7 016 851 — зарегистрировано в Северной и Южной Америке.

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Накануне в пресс-службе Минздрава России «Известиям» сообщили, что подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя.

Снизить риск возникновения второй волны инфекции, как отметили в ведомстве, позволят сохранение настороженности населения и соблюдение мер профилактики.

10 июля Собянин рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшее время не ожидается второй волны коронавируса. Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на утро 16 июля в стране зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, в результате заражения скончались 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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