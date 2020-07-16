Учительница сдала ЕГЭ по химии и ужаснулась сложности заданий

Преподаватель химии одной из школ Красноярска Ольга Юмашева решила провести эксперимент и сдала Единый госэкзамен (ЕГЭ) вместе с учениками. Она ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время, сообщает издание NGS24.

По словам учительницы, часть заданий она видела впервые.

«Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.

Она отметила, что надеется получить более 85 баллов из 100.

«Мне жалко детей! Я за отведенное время даже проверить до конца не успела», — добавила преподаватель.

Теперь, по словам учительницы, при подготовке к экзамену она будет учитывать личный опыт сдачи ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ по химии будут известны через две недели.

В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса. Основной экзаменационный период назначен на 3–23 июля, 24–25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. Расписание ЕГЭ было утверждено 17 июня. Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.