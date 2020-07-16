Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по расположенной недалеко от армянского города Мецамор атомной электростанции. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство со ссылкой на главу пресс-службы оборонного ведомства страны, полковника Вагифа Даргяхлы, в четверг, 16 июля.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.

Таким образом Даргяхлы ответил на появившиеся в СМИ заявления о том, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.

Он отметил, что рельеф территории, где находится водохранилище, проведенные работы по укреплению и современные средства ПВО, имеющиеся у Баку, не позволят поразить этот объект.

Обострение конфликта в Товузском районе, на границе Армении и Азербайджана, произошло 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Тогда в результате боев погибли трое военных с азербайджанской стороны. В Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

Азербайджанские войска 16 июля обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и попытались совершить диверсию.

Москва призвала своих коллег в Баку и Ереване немедленно прекратить огонь. В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.