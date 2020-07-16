Застройщика в Иркутске обвиняют в мошенничестве на 221 млн рублей

Застройщику ЖК «Порт-Артур» в Иркутске предъявили обвинение в мошенничестве на 221 млн рублей. Предварительно установлено, что в 2011 году предполагаемый злоумышленник, являясь гендиректором и учредителем стройкомпании, заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве двух секций многоквартирного дома. Через три года дом не был построен, квартиры дольщикам не передали. При этом мужчина освободил себя от занимаемой должности и отказался возвращать деньги. Без жилья остался 171 дольщик.

В ходе следствия фигурант длительное время находился за рубежом. Сотрудники полиции задержали разыскиваемого, когда тот вернулся в Россию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ. Наложен арест на 38 земельных участков.

Ранее в Сочи суд вынес приговор президенту строительной компании ООО «АЛК++Компани», обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, мужчина совместно с другими лицами в период с 2014 по 2018 год организовал на берегу Черного моря незаконное строительство многоквартирного дома. Разрешительных документов у них не было.