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Мост через Лену в Якутии откроют в 2024 году

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Заместитель председателя госсобрания Якутии (Ил Тумэн) Виктор Губарев прокомментировал новость о том, что строительство моста через реку Лену будет завершено на год раньше, в 2024 году. По его словам, перенос сроков и изменение финансовой модели проекта не приведут к его удорожанию.

Как напоминает ИА YakutiaMedia, в ходе встречи главы Якутии Айсена Николаева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным 14 июля большое внимание было уделено обсуждению строительства.

Мост через реку Лену должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящем в городской округ Якутска и находящемся в 30 км от самого города. Строительство переправы включено в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Общая стоимость моста составляет более 83 млрд рублей.

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