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Пять человек погибли при обрушении здания в Мумбаи

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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
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Пять человек погибли в результате обрушения здания в индийском мегаполисе Мумбаи, еще 23 пострадали. Об этом сообщило агентство ANI в Twitter в четверг, 16 июля.

Отмечается, что на данный момент спасательная операция продолжается. На место происшествия прибыл главный министр Махараштры Уддхав Теккерай, пишет агентство на своем сайте.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (около 12:00 мск). В спасательной операции приняли участие пожарные, а также сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

8 июля сообщалось, что на востоке Лондона строительный кран упал на жилые дома, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

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