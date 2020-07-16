Пять человек погибли при обрушении здания в Мумбаи
Пять человек погибли в результате обрушения здания в индийском мегаполисе Мумбаи, еще 23 пострадали. Об этом сообщило агентство ANI в Twitter в четверг, 16 июля.
Отмечается, что на данный момент спасательная операция продолжается. На место происшествия прибыл главный министр Махараштры Уддхав Теккерай, пишет агентство на своем сайте.
Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (около 12:00 мск). В спасательной операции приняли участие пожарные, а также сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
8 июля сообщалось, что на востоке Лондона строительный кран упал на жилые дома, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали.