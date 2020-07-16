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На 72-м году жизни умер народный художник России Владимир Рузин

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Фото: ВлГУ/vlsu.ru
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Народный художник России, преподаватель Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Владимир Рузин умер на 72-м году жизни, сообщается на сайте университета 16 июля.

Художник был профессором кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Владимирского госуниверситета.

Он основал и руководил мастерской эстампа (графического искусства), занимался возрождением искусства гравирования медных досок бескислотными техниками, стоял у истоков высшего художественно-графического образования во Владимирской области.

Художник был участником областных, республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок. Его работы хранятся во многих российских музеях, в Минкультуры России, Союзе художников, в Доме российской графики (Челюскинская), владимирском Областном центре изобразительного искусства, во Владимирской областной научной библиотеке, а также в музеях Франции и Германии.

Он также был автором ряда статей и методических пособий по проблемам развития искусства гравюры.

В 1985 году он был принят в члены Союза художников СССР.

Владимир Рузин награжден почетным званием «Заслуженный художник РФ», серебряной медалью Российской академии художеств и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За вклад в отечественное искусство Союз художников России наградил Владимира Рузина золотой медалью имени Сурикова.

В прошлом году Указом президента России профессору ВлГУ Владимиру Рузину было присвоено звание «Народный художник Российской Федерации».

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