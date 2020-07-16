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Электроснабжение восстанавливают после ливня в Иркутске

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Более 7 тыс. человек остались без света из-за ливня в Иркутске в ночь с 15 на 16 июля. Уже ранним утром электроснабжение восстановили у 4,1 тыс. жителей. По данным на 11 часов без света оставались дома по улицам: Гоголя, Кайская, Терешковой, Академика Курчатова, Ивана Франко, Леси Украинки, Батаева, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Кирпичная, Огородная, Радищева, Северная, Фрунзе, Чапаева, Лызина, Красноярская, Советская и др.

Без электроэнергии сидели жители нескольких садоводств по дороге на Мельничную Падь, по Байкальскому тракту были обесточены дома в СНТ «Никулиха». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях и трансформаторных подстанциях города продолжаются.

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