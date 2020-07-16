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Сергей Мацоцкий и ГПБ договорились о создании IT-компании

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Фото: Пресс-служба Газпромбанка
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Газпромбанк и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий достигли предварительного соглашения об участии в совместном предприятии в области разработки программного обеспечения и информационных технологий. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе банка.

«В рамках развития программы цифровой трансформации Газпромбанка, а также в целях разработки отечественного программного обеспечения и внедрения современных цифровых технологий Газпромбанк и Сергей Мацоцкий согласовали основные условия участия Газпромбанка в компании «ГС-Инвест» — отмечается в релизе банка.

Мацоцкий, сооснователь и бывший член совета директоров группы IBS, а также сооснователь компании Luxoft, внесет в совместное предприятие приобретенные при реорганизации группы IBS доли в системном интеграторе «Рубитех», сообщили в банке.

Как говорится в пресс-релизе, ключевыми направлениями деятельности предприятия будет системная интеграция в области сложных инфраструктурных решений, систем и продуктов в информационной безопасности, разработка программного обеспечения, систем управления большими данными и искусственного интеллекта и разработка комплексных решений для финансовой отрасли.

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