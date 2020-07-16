Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба производственного объединения «Севмаш».

«Эти корабли будут определять облик ВМФ России в 21 веке. Я от всей души хочу выразить огромную благодарность всем, кто рука об руку с нами все эти годы кропотливо каждый день строил этот корабль. Результат труда мы сегодня видим в этом корабле», — заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

После того как крейсер вывели из цеха техобслуживания, он переместился в бассейн предприятия. Вскоре корабль пройдет заводские и государственные испытания.

Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению атомоходов. Кроме того, субмарина оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», пишет «Газета.ру».

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 29 июня сообщил, что подводная лодка «Князь Олег» войдет в состав морского флота России уже в текущем году.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов рассказал, что в стране идет разработка и субмарин пятого поколения с еще более совершенными характеристиками.