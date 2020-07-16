Прямой эфир

В Подмосковье заметили смерч

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Московской области заметили смерч в среду, 15 июля. К разрушениям и пострадавшим он не привел. Об этом в четверг, 16 июля, РИАМО рассказали в пресс-службе городского округа Лотошино, где наблюдалось природное явление.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

Очевидцы заметили смерч недалеко от деревни Доры, отмечает сайт kp.ru. Директор Института физики атмосферы (ИФА) им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов рассказал «360», что в последнее время смерчи всё чаще формируются в этих широтах. Он отметил, что по сравнению с американскими смерчами россияне наблюдают относительно слабые.

«Их пять категорий, но в России обычно первой-второй категории, иногда бывает третьей», — пояснил специалист.

По его словам, смерчи в России стали появляться из-за изменения климата, из-за того что атмосфера стала менее устойчивой. Природные явления появляются не только рядом с морями, но и во внутриконтинентальных областях.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Москва 24» также рассказала о причине смерча в деревне Доры. По ее словам, 15 июля в регионе были условия для формирования вихревых образований. Сначала в регион пришел южный циклон, который вместе с дождями принес и высокую температуру, но затем резко похолодало и пришла другая воздушная масса с иными свойствами. Из-за контраста температур на территории региона начали образовываться кучевые облака, которые породили сильные дожди. По краям этих облаков проходит линия шквалов таких смерчей.

8 июля сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что наблюдение за смерчем может быть опасным и призвал не снимать это погодное явление на мобильные телефоны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020