В Подмосковье заметили смерч

Жители Московской области заметили смерч в среду, 15 июля. К разрушениям и пострадавшим он не привел. Об этом в четверг, 16 июля, РИАМО рассказали в пресс-службе городского округа Лотошино, где наблюдалось природное явление.

Очевидцы заметили смерч недалеко от деревни Доры, отмечает сайт kp.ru. Директор Института физики атмосферы (ИФА) им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов рассказал «360», что в последнее время смерчи всё чаще формируются в этих широтах. Он отметил, что по сравнению с американскими смерчами россияне наблюдают относительно слабые.

«Их пять категорий, но в России обычно первой-второй категории, иногда бывает третьей», — пояснил специалист.

По его словам, смерчи в России стали появляться из-за изменения климата, из-за того что атмосфера стала менее устойчивой. Природные явления появляются не только рядом с морями, но и во внутриконтинентальных областях.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Москва 24» также рассказала о причине смерча в деревне Доры. По ее словам, 15 июля в регионе были условия для формирования вихревых образований. Сначала в регион пришел южный циклон, который вместе с дождями принес и высокую температуру, но затем резко похолодало и пришла другая воздушная масса с иными свойствами. Из-за контраста температур на территории региона начали образовываться кучевые облака, которые породили сильные дожди. По краям этих облаков проходит линия шквалов таких смерчей.

8 июля сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что наблюдение за смерчем может быть опасным и призвал не снимать это погодное явление на мобильные телефоны.