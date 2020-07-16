Школу в поселке Ола Магаданской области построят к концу 2021 года

В рамках нацпроекта «Образование» в поселке Ола на Колыме возводят школу, рассчитанную на 825 учеников. Для сокращения сроков строительства установлен бетонный завод. В настоящий момент подрядчик ведет подготовительные работы к заливке бетона.

По графику, учреждение должно открыться к концу следующего года. На строительство, отделку, приобретение оборудования и мебели выделено 2,4 млрд рублей. Дизайн школы будет согласован с жителями поселка Ола, сообщает ИА MagadanMedia.

«В этом году на объекте необходимо провести работы на 1,14 млрд рублей, должно появиться здание школы. К работам по внутренней отделке строители приступят в конце года», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сейчас в поселке Ола проживает около 300 детей. Они вынуждены учиться в существующей школе в две смены. Новое учреждение позволит ликвидировать вторую смену, следуя современным требованиям и нормам.