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Погибшая во время липосакции женщина была опытным стоматологом из Подмосковья

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Фото: Depositphotos
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Жительница Подмосковья, скончавшаяся во время липосакции в одной из московских киник, сама была врачом и работала в стоматологии в Дзержинском. Об этом в четверг, 16 июля, телеканалу «360» рассказали в медучреждении.

«Она работала у нас с открытия клиники. Легла на операцию, на плановую, по гинекологии. Во вторник с ней попрощались, а в субботу у нее уже запись пациентов была. Мы вообще не думали», — рассказала администратор учреждения.

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Клиника, где женщина делала липосакцию, в настоящее время закрыта и не принимает пациентов. В учреждении работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники, пишет RT.

Врачи клиники заявили, что смерть 35-летней пациентки произошла в результате остановки сердца во время операции. Операция продолжалась около 4−5 часов, после чего состояние клиентки стало резко ухудшаться. Врачам удалось запустить сердце женщины с помощью дефибриллятора, однако через 15 минут оно снова остановилось, напоминает «Ридус». В клинике уверяют, что у женщины перед операцией взяли все необходимые анализы и никаких патологий выявлено не было.

Эксперты установят точную причину смерти. Предположительно, всему виной мог быть некачественно сделанный наркоз. Основатель клиники отказался от любых комментариев.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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