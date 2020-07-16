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Автобус с выпускниками попал в ДТП под Астраханью после сдачи ЕГЭ

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Фото: МЧС РФ/30.mchs.gov.ru
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Микроавтобус с выпускниками, которые возвращались после сдачи ЕГЭ, попал в ДТП в Астраханской области. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авария произошла в Красноярском районе на трассе Красный Яр – Джанай – Сеитовка. Столкнулись Ford Transit, в котором находились шесть человек, и «КамАЗ». Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. Госпитализированы преподаватель и выпускник. Медики зафиксировали у них сочетанные травмы средней тяжести. Ученики возвращались после сдачи ЕГЭ в село Красный Яр, сообщает телеканал «360».

Как сообщил портал «Астрахань FM», в больнице оказалась 18-летняя выпускница с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Инспекторы ГИБДД выясняют, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, а транспорт — технический контроль.

15 июля крупное ДТП с участием грузовика произошло на 555-м км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Грузовик вылетел на встречную полосу движения и пробил ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем и загорелся.

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