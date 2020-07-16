Прямой эфир

ЦБ одобрил квалификационные тесты для инвесторов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Соответствующее письмо руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России Михаила Мамута поступило в распоряжение «Известий» 16 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Сообщается, что тестирование — добровольное и бесплатное — будут проходить граждане, которые хотят совершать сделки с рисковыми инструментами, требующими статуса квалифицированного инвестора. Иначе брокер не сможет исполнить поручение на покупку ценных бумаг — это запрещает законопроект «О категоризации инвесторов», который 15 июля Госдума приняла во втором чтении.

Тесты, с примерами которых ознакомились «Известия», имеют три уровня сложности и разбиты на семь категорий: структурные облигации, маржинальная торговля, сделки РЕПО, опционы, паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), бонды без рейтинга, а также иные финансовые инструменты, требующие тестирования.

С необходимостью прохождения тестирования столкнутся порядка 80% новых инвесторов, заявил руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами «Финама» Александр Бирман. Есть риск, что ответы на вопросы по аттестации окажутся в свободном доступе, а клиенты брокеров будут искать инвестиционные решения за рубежом, предупредил он.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что детали организации тестирования еще находятся в процессе разработки и обсуждения.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 17 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020