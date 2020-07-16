Фальшивые купюры изъяли на территории Пскова

Полиция в Пскове изъяла три фальшивые купюры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поддельные банкноты были обнаружены в одном из салонов сотовой связи, магазине и учреждении. Об этом пишет Псковское агентство информации. Номинал всех купюр составил 5000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют сотрудникам учреждений и мест торговли, которые осуществляют прием денег, внимательно проверять купюры и использовать специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Москве выросло количество фальшивых купюр. Наиболее подделываемой остается пятитысячная банкнота, за пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр.