Фальшивые купюры изъяли на территории Пскова
Полиция в Пскове изъяла три фальшивые купюры. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Поддельные банкноты были обнаружены в одном из салонов сотовой связи, магазине и учреждении. Об этом пишет Псковское агентство информации. Номинал всех купюр составил 5000 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют сотрудникам учреждений и мест торговли, которые осуществляют прием денег, внимательно проверять купюры и использовать специальное оборудование.
Ранее сообщалось, что в Москве выросло количество фальшивых купюр. Наиболее подделываемой остается пятитысячная банкнота, за пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр.