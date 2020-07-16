Прямой эфир

Фальшивые купюры изъяли на территории Пскова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция в Пскове изъяла три фальшивые купюры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поддельные банкноты были обнаружены в одном из салонов сотовой связи, магазине и учреждении. Об этом пишет Псковское агентство информации. Номинал всех купюр составил 5000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют сотрудникам учреждений и мест торговли, которые осуществляют прием денег, внимательно проверять купюры и использовать специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Москве выросло количество фальшивых купюр. Наиболее подделываемой остается пятитысячная банкнота, за пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020