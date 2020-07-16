Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Выживший после покушения Фургала бизнесмен отказался комментировать его задержание
Мир
Захарова заявила об изучении Москвой ситуации с российскими СМИ в Прибалтике
Туризм
Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России
Мир
Украина задолжала ВОЗ $6,7 млн
Мир
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

В Калининграде изымут 28 земельных участков для реконструкции улицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде планируют провести реконструкцию улицы Катина. Для этого власти планируют изъять 28 земельных участков.

Общая площадь территорий, которую забирают для муниципальных нужд, составит около 1,5 тыс. кв. м. Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Об этом пишет «Калининград.Ru».

Постановления будут направлены в Росреестр и собственникам участков. Также комитет муниципального имущества и земельных ресурсов подготовит соглашения об изъятии.

На улице Катина планируют обустроить две полосы шириной по 3,5 м. Расчетная скорость движения транспорта составит 70 км/ч. Кроме того, власти намерены реконструировать съезды на все прилегающие улицы и переулки. В 2020 году на проведение работ выделили 354 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020