В Калининграде изымут 28 земельных участков для реконструкции улицы

В Калининграде планируют провести реконструкцию улицы Катина. Для этого власти планируют изъять 28 земельных участков.

Общая площадь территорий, которую забирают для муниципальных нужд, составит около 1,5 тыс. кв. м. Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Об этом пишет «Калининград.Ru».

Постановления будут направлены в Росреестр и собственникам участков. Также комитет муниципального имущества и земельных ресурсов подготовит соглашения об изъятии.

На улице Катина планируют обустроить две полосы шириной по 3,5 м. Расчетная скорость движения транспорта составит 70 км/ч. Кроме того, власти намерены реконструировать съезды на все прилегающие улицы и переулки. В 2020 году на проведение работ выделили 354 млн рублей.