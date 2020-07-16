Сбор урожая зерновых стартовал в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о начале уборки зерновых в республике. Аграрии получили необходимую технику.

Уборка урожая официально стартовала 16 июля. По словам Хабирова, региональные власти оказали поддержку сельхозпроизводителям. Аграрии получили технику и горючее, пишет «МедиаКорСеть».

Также глава республики отметил положительные результаты работы селекционеров. На Дне поля в Башкортостане был презентован гибрид пшеницы и ржи. Потенциальная урожайность новой культуры составляет 80–85 ц с гектара, что в четыре раза превышает средние показатели.

Неделей ранее уборка зерновых стартовала в Тамбовской области.