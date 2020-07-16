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Трамп призвал Россию и Китай сотрудничать в контроле над вооружениями

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп 16 июля по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия «Тринити» вновь призвал Россию и Китай к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями.

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«Контроль над вооружениями в будущем должен включать меры, способствующие укреплению безопасности Америки и наших союзников, поддающиеся проверке и обеспечению соблюдения <...> Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам на этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новую гонку вооружений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По его словам, с 1992 года США сохраняют мораторий на ядерные испытания, несмотря на то что Россия якобы «проводила эксперименты с ядерным оружием». Кроме того, у Вашингтона есть «опасения, что Китай сделал то же самое».

Трамп подчеркнул, что наличие ядерного оружия продолжает обеспечивать американскую нацбезопасность и выступает опорой национальной обороны.

В настоящее время между Россией и США идут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году.

Вашингтон настаивает на том, чтобы Пекин тоже присоединился к этим переговорам. В Китае заявили, что могут пойти на этот шаг, если США сократят свой ядерный арсенал до уровня КНР.

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает надуманной проблему присоединения Китая к ДСНВ.

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