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Площадь лесных пожаров выросла в Якутии из-за гроз

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В Якутии за сутки площадь пожаров увеличилась на 101,6 тыс. га в связи с прохождением грозового фронта и обнаружением новых очагов. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в республике действует 167 природных пожаров. На тушение за сутки привлекалось 983 человека и 115 единиц техники. Приведены в готовность авиация и аэромобильная группировка, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе управления МЧС по Якутии.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности возле жилых домов, моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В соответствии с прогнозом на ближайшие сутки существует вероятность задымления в 12 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области по сравнению с 2019 годом значительно сократилась площадь лесных пожаров. По последним данным, пострадало около 43,4 тыс. га лесного фонда. Количество возгораний осталось практически неизменным. При этом площадь горения сократилась на 58,2%. Уменьшить последствия пожаров удалось благодаря проведению мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

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