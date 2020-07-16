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В Крыму призвали Украину забыть о планах по возвращению полуострова

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 16 июля призвал представителей Украины забыть о возвращении полуострова.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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Таким образом Гемпель ответил на заявление руководителя службы внешней разведки СБУ Николая Маломужа, который в интервью украинской прессе предложил переходный период по возвращению Крыма. В частности, он высказал идею о создании «свободной экономической зоны под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов».

«Уважаемые украинские коллеги, дайте крымчанам спокойно жить и прекратите вынашивать мифические планы возвращения Крыма. Этого никогда не будет. Забудьте, что Крым когда-то входил в состав Украины», — заявил Гемпель в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что прежде всего сами крымчане никогда не позволят Киеву забрать полуостров. Политик призвал перестать спекулировать и паразитировать на этой теме и призвал украинские власти сосредоточиться на налаживании добрососедских отношений с Россией.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане никогда не простят теx, кто «забрал Крым»

Кроме того, 10 июня украинский лидер заявил, что восстановление отношений между Москвой и Киевом невозможно без возврата полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.

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