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«Роснефть» отозвала иск к РБК

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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Корпорация «Роснефть» после проведенных консультаций отзывает иск к РБК на 43 млрд рублей, касающийся публикации о бывших активах компании в Венесуэле. Об этом сообщил ТАСС представитель «Роснефти» в четверг, 16 июля.

«Компания удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск», — сказал представитель компании.

Стороны вели переговоры два месяца.

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Ранее в четверг РБК выпустило заявление, в котором выразило сожаление, что их публикация могла вызвать «некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки по полному прекращению деятельности «Роснефти» в Венесуэле и передаче компанией венесуэльских активов под контроль Российской Федерации, а также искажающие информационный фон относительно существа уже завершенной сделки».

Редакция РБК отметила, что не собиралась ставить под сомнение «факт совершения и легитимность сделки», а после получения уточняющей информации изменила заголовок своей публикации.

«Роснефть» 21 мая обратилась в суд за защитой деловой репутации из-за публикации на сайте РБК статьи о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле. Корпорация оценивала причиненный ей ущерб в 43 млрд рублей. Сумму ущерба нефтяной гигант объяснил тем, что после публикации статьи акции компании на бирже торговались ниже рынка — рост составил 0,4% против 1,5%.

Претензии вызвал заголовок «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», опубликованный РБК 14 мая. На следующий день заголовок был изменен на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».

Ранее в тот же день «Роснефть» отчиталась о производственных результатах за I квартал 2020 года и сообщила, что еще в апреле прекратила участие во всех проектах в Венесуэле, среди которых доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

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