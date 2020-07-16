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В приложении «Парковки Москвы» появилась новая функция

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В приложении «Парковки Москвы» стала доступна функция «Поиск перемещенных во дворы автомобилей». Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Бывают случаи, когда, вернувшись к припаркованному по правилам автомобилю, владелец не может его найти. Возможно, машину эвакуировали из-за того, что она стояла в зоне проведения аварийных или ремонтных работ. В таких случаях автомобили бесплатно перемещаются эвакуаторами ГБУ «Автомобильные дороги» на ближайшее свободное парковочное место», — пояснил Максим Ликсутов.

По словам заммэра Москвы, функция находится в разделе «Штрафы и эвакуации». Отмечается, что с помощью приложения «Парковки Москвы» также можно оплатить стоянку, штрафы за нарушения правил дорожного движения, перемещение и хранение машины на спецстоянке.

22 июня сообщалось, что в Госдуме допустили скорое принятие закона о 10 минутах бесплатной парковки.

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