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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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«Жалобу защиты на избрание Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — говорится в решении судьи.

Заседание, на котором рассматривалась жалоба защиты, состоялось 16 июля в закрытом режиме.

Рассмотрение жалобы заняло около четырех часов, судом были исследованы секретные материалы оперативного наблюдения за Сафроновым, представленные следствием впервые.

Сафронов останется в СИЗО «Лефортово» до 6 сентября. Свою вину он не признал.

Адвокат Иван Павлов сообщил, что информация о передаче Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).

13 июля Павлов рассказал, что, по версии следствия, Сафронов при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования. Защитник также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

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