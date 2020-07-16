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Захарова заявила об изучении Москвой ситуации с российскими СМИ в Прибалтике

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Москва изучает обращение Совета Федерации с призывом ввести ответные меры в связи с положением российских СМИ в странах Прибалтики. Об этом заявила на брифинге в четверг, 16 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас МИД изучает соответствующее обращение и делает это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер», — сказала она.

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Ранее, 10 июля, временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД России изучить возможность введения ответных политических мер против властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT. Комиссия также заявила о необходимости ответить и властям Эстонии из-за ситуации с агентством Sputnik.

В конце июня Рига запретила вещание семи телеканалов RT, объяснив решение тем, что они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции. В МИД России считают это решение возмутительным и неправомочным.

По этой же причине подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, которая контролирует работу радио- и телевещателей в этой стране, запретила 8 июля трансляцию российских телеканалов RT.

В марте этого года в Латвии и Эстонии вынудили Первый балтийский телеканал (ПБК) закрыть передачу «Новости Эстонии», которая считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычного населения в этой стране.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма из департамента полиции и пограничной охраны этой страны с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не перестанут работать на «Россию сегодня». 1 января сотрудники эстонского Sputnik уволились, сайт агентства стал работать в чрезвычайном режимe.

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