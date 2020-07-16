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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

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Фото: ТАСС/dpa/Jan Woitas
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В Минобороны Азербайджана 16 июля предупредили Армению, что способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции.

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Таким образом в военном ведомстве ответили на появившиеся в соцсетях и прессе заявления о том, что Ереван мог бы атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие <...> системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — заявил «РИА Новости» глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Вооруженные столкновения военнослужащих начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. В Кремле также выразили обеспокоенность эскалацией данного конфликта.

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