МЧС предупредило об аномальной жаре в Башкортостане

В ближайшие сутки в Башкортостане ожидается очень жаркая погода. При этом ветер усилится до 22 м/с.

О сильной жаре местных жителей предупреждают сотрудники МЧС. Согласно прогнозам, 17 июля температура воздуха днем может подняться до +38…+40 градусов. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В дневные часы возможно шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. На юге Башкортостана сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 16 июля о сильной жаре сообщили жители Салаватского района. Термометры фиксировали температуру +45 градусов на солнце и на 2–3 градуса меньше в тени.