Очаги АЧС выявили в Нижегородской области

У жителей Нижегородской области выкупают свиней из-за выявления очагов африканской чумы. После ликвидации животных в хозяйствах проведут дезинфекцию.

Очаги АЧС были выявлены в Княгинском и Ардатовском районах. В Княгинино уже проведено отчуждение поголовья с последующим сжиганием 211 животных. В Ардатовском районе ведутся работы по выкупу свиней у аграриев. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

На территории района числится 240 домашних свиней. Их заберут из хозяйств, после чего будет проведена вынужденная дезинфекция. Кроме того, в муниципалитете развернуты ветеринарно-полицейские посты.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Приморья введен карантин из-за африканской чумы свиней. Новый очаг заболевания был выявлен в Кировском районе.