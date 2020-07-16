Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России

Туроператоры России отметили двукратный рост спроса на экскурсионные туры по стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 16 июля.

«Если оценивать спрос на туры по России в целом, налицо устойчивая тенденция: 95% всех продаж составляет отдых на черноморских курортах — Сочи, Анапа и Крым. <...> По отношению к аналогичному периоду 2019 года прирост объема заявок на экскурсионные туры уже составляет по ряду направлений от 60 до 100%», — говорится в сообщении.

Спрос на горнолыжные программы в этом сезоне оценивают как отложенный. В прошлом году продажи шли гораздо активнее в летний период, а в этом сезоне туристы хотят максимально захватить летнюю погоду на морских курортах или в экскурсионных турах, сообщает АТОР.

Ранее 16 июля в АТОР рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — фиксируется небывалый спрос на отдых внутри страны.