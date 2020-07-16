Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Мир
Болгария отменила 14-дневный карантин для части туристов
Мир
Захарова призвала не допустить эскалации конфликта в Ливии
Мир
Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании
Политика
Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры России отметили двукратный рост спроса на экскурсионные туры по стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 16 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Если оценивать спрос на туры по России в целом, налицо устойчивая тенденция: 95% всех продаж составляет отдых на черноморских курортах — Сочи, Анапа и Крым. <...> По отношению к аналогичному периоду 2019 года прирост объема заявок на экскурсионные туры уже составляет по ряду направлений от 60 до 100%», — говорится в сообщении.

Спрос на горнолыжные программы в этом сезоне оценивают как отложенный. В прошлом году продажи шли гораздо активнее в летний период, а в этом сезоне туристы хотят максимально захватить летнюю погоду на морских курортах или в экскурсионных турах, сообщает АТОР.

Ранее 16 июля в АТОР рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — фиксируется небывалый спрос на отдых внутри страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020