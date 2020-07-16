МИД России выразил сожаление в связи с санкциями США

Санкции США против россиян вызывают сожаление, заявила в четверг, 16 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает сожаление решение Минфина США от 15 июля внести в свой санкционный список в суданском контексте трех российских граждан, а также пять компаний», — сказала дипломат.

По ее словам, введенные Вашингтоном ограничения добавляют негатив «в и без того непростые отношения между нашими странами».

«Сейчас МИД изучает соответствующее обращение и делает это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер», — добавила Захарова.

В четверг санкции США также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле к любым санкциям в отношении российских граждан и юрлиц относятся «чрезвычайно негативно».

Днем ранее США ввели санкции в отношении трех российских граждан и пяти компаний.

Вместе с тем 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон может ввести дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», но в Госдепе воздержались от указания точных сроков.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.