Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах

Россияне, прибывающие из-за границы регулярными авиарейсами, должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Роспотребнадзор, в четверг, 16 июля.

«Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте.

Все эти анкеты должны будут в течение суток передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин.

Сейчас на портале госуслуг должны регистрироваться россияне, которые собираются вернуться домой вывозными рейсами, которыми их возвращают на родину.

Роспотребнадзор отменил с 15 июля двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в Россию. При этом всем им придется либо предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не раньше чем за три дня до въезда, либо сдать тест в течение трех дней с момента пересечения границы.

Отмечалось, что 14-дневная обязательная самоизоляция сохраняется для тех, кто прибывает в Россию вывозными международными рейсами.

Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами с 15 августа. Ведомство направило в некоторые государства обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

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