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Экономика
ФАС предлагает снизить штрафы за завышение стоимости продукции оборонзаказа

ФАС предлагает снизить штрафы за завышение стоимости продукции оборонзаказа

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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ФАС подготовила законопроект о внесении поправок в ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ. Как выяснили «Известия», там предлагают изменить норму об административном наказании за необоснованное завышение стоимости продукции государственного оборонного заказа, отменив кратность штрафов.

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В ведомстве отметили, что сегодня двойная мера наказания оказывает чрезмерную нагрузку на бюджеты компаний. Новая норма, как считают авторы законопроекта, позволит не допустить ухудшения их финансового положения и сохранить необходимый уровень ответственности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В настоящее время в отношении предприятия, виновного в завышении цены, может применяться двойная санкция — возмещение излишне полученного дохода и уплата штрафа в двойном размере суммы. При наличии такой правовой нормы, как «предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа» нам представляется избыточной существующая норма в отношении юридического лица, предусмотренная ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

В антимонопольной службе предлагают в качестве наказания за это правонарушение оставить суммы штрафов для юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн, для должностных — до 50 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только раз в одну воронку: в РФ снизят штрафы за удорожание оборонзаказа

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