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Можайскую рощу полностью очистят в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону планируют полностью расчистить Можайскую рощу. Акция по уборке с территории мусора и сухостоя запланирована на субботу, 18 июля.

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Своеобразный субботник пройдет в рамках проекта «Сделаем». Общий координатор проекта в Ростовской области Владимир Гиро рассказал RostovGazeta, что на территории рощи ранее были карьеры, которые со временем затопила вода из родников. Когда-то там были пять прудов с кристально чистой водой. Сейчас же ситуация изменилась.

Теперь пруды заросли илом, родники — камышами. Купаться там уже опасно для здоровья. Сначала активисты очистят территорию от мусора, затем возьмут на анализы пробы воды. Далее запланирована очистка водоемов от ила или механическим способом, или при помощи специальных бактерий.

Городские власти также согласились помочь. Чиновники планируют подключиться к уборке. Дальше общественники хотят проводить небольшие акции, но на регулярной основе и создать инициативную группу для дальнейшего благоустройства. Такую же работу проведут и по другим Можайским прудам.

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