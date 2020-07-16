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Русский музей разработал маршруты для ограничения потоков туристов

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В Русском музее разработали специальные маршруты, которые помогут посетителям осмотреть экспозиции Михайловского дворца и корпуса Бенуа, и при этом разграничить потоки туристов. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

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Сотрудники музея отмечают, что посетителям после долгого перерыва вновь доступны постоянные экспозиции Русского музея, а также временная выставка «Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», которая была создана при поддержке благотворительного фонда «Система».

Музей принимает гостей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые направлены на обеспечение безопасности гостей и сотрудников. Так, всем без исключения необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В музее ежедневно дезинфицирующими средствами обрабатываются все контактные поверхности, сообщает телеканал «78».

8 июля сообщалось, что в Русском музее за один день раскупили все билеты до конца июля. В здания планируется запускать по 10 человек каждые 20 минут. Экскурсионные группы должны включать не более пяти человек.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже введены ограничения для посетителей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Из-за этого в ближайшее время можно осмотреть лишь 70–75% коллекции.

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