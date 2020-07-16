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Захарова призвала не допустить эскалации конфликта в Ливии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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Москва призывает стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка напряженности и соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявила в четверг, 16 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Мы призываем враждующие ливийские лагеря к недопущению нового витка эскалации обстановки, к немедленному и устойчивому прекращению огня», — сказала дипломат в ходе брифинга.

23 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Однако 27 апреля лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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