62 человека привлекли к ответственности за митинг в Москве

62 человека привлечены к ответственности за нарушение правил проведения митингов в Москве. Об этом сообщило столичное управление МВД в четверг, 16 июля.

Группа граждан оставляла заявку на массовое мероприятие и получила отказ. Несмотря на это, активисты устроили несогласованное мероприятие, говорится в сообщении. Пока акция шла на Пушкинской площади, полиция наблюдала и не вмешивалась, однако после начала шествия по бульварам с попыткой перекрытия проезжей части силовики пресекли нарушение порядка.

Всего, по уточненным данным, в отделение полиции для разбирательства были доставлены 139 человек. Организаторы привлечены к ответственности, остальные отпущены под обязательство о явке.

Акция прошла в Москве вечером 15 июля. Ранее сообщалось о 132 задержанных.