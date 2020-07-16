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62 человека привлекли к ответственности за митинг в Москве

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
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62 человека привлечены к ответственности за нарушение правил проведения митингов в Москве. Об этом сообщило столичное управление МВД в четверг, 16 июля.

Группа граждан оставляла заявку на массовое мероприятие и получила отказ. Несмотря на это, активисты устроили несогласованное мероприятие, говорится в сообщении. Пока акция шла на Пушкинской площади, полиция наблюдала и не вмешивалась, однако после начала шествия по бульварам с попыткой перекрытия проезжей части силовики пресекли нарушение порядка.

Всего, по уточненным данным, в отделение полиции для разбирательства были доставлены 139 человек. Организаторы привлечены к ответственности, остальные отпущены под обязательство о явке.

Акция прошла в Москве вечером 15 июля. Ранее сообщалось о 132 задержанных.

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