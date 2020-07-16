Адвокаты обжалуют арест Сафронова в кассационной инстанции

Защита обвиняемого в государственной измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжалует решение о его аресте в кассационной инстанции. Об этом сообщил «Известиям» один из его адвокатов, Олег Елисеев, в четверг, 16 июля.

«Постановление суда первой инстанции будет обжаловано в кассационном порядке. Я, безусловно, буду настаивать на тех же самых тезисах, которые у меня сейчас есть», — сказал Елисеев.

Он отметил, что сторона защиты пока не ознакомилась с делом в полном объеме и такое право они получат только в финальной части расследования.

На следующей неделе, как отметил Елисеев, они попытаются встретиться с Сафроновым в «Лефортово», чтобы пообщаться и сформировать стратегию защиты.

Ранее 16 июля Мосгорсуд рассматривал апелляцию по делу Сафронова и признал законным арест на два месяца.

В ходе этого слушания адвокату Даниилу Никифорову предложили подписать документ о неразглашении из-за представления следователем новых доказательств по делу. Юрист отказался и был удален из процесса. Вместе с тем к делу Сафронова были приобщены характеристики из госкорпорации и изданий, в которых он ранее работал.

Кроме того, другой адвокат подозреваемого, Иван Павлов, в этот же день сообщил, что информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки.

Бывшего журналиста Сафоронова, ставшего в мае 2020 года советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене.

По данным ФСБ, подозреваемый передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.