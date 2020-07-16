Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Туризм
Посол заявил о возможном открытии Шри-Ланки для туристов 15 августа
Мир
Лондон признал отсутствие свидетельств полномасштабного вмешательства РФ в выборы
Общество
Организаторы заявили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Общество
Россияне смогут бесплатно получить «арктический гектар»

Суд арестовал обвиняемого в ограблении банка в Санкт-Петербурге

0
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кирилл Тутушкин, обвиняемый в вооруженном ограблении банка в Санкт-Петербурге, арестован. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг, 16 июля.

Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 14 сентября. Он признал вину и согласен сотрудничать со следствием, передает «Интерфакс».

Как сообщает телеканал «78», Тутушкину 41 год. С сентября 2019 года он официально безработный, но подрабатывал частным извозом. В суде он рассказал, что его долги превышают 1 млн рублей, при этом ему нужны деньги на лечение шестилетней дочери. У девочки гидроцефалия и отставание в развитии, ей постоянно требуется помощь врачей, процедуры и лекарства.

Отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге было ограблено 11 июля. Мужчина в медицинской маске вошел в помещение и, угрожая оружием, похитил 4 млн рублей. Кадры преступления, снятые камерой наблюдения, опубликовал канал РЕН ТВ. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. Тутушкина задержали только 15 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020