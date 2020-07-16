Суд арестовал обвиняемого в ограблении банка в Санкт-Петербурге

Кирилл Тутушкин, обвиняемый в вооруженном ограблении банка в Санкт-Петербурге, арестован. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг, 16 июля.

Мужчина пробудет в следственном изоляторе до 14 сентября. Он признал вину и согласен сотрудничать со следствием, передает «Интерфакс».

Как сообщает телеканал «78», Тутушкину 41 год. С сентября 2019 года он официально безработный, но подрабатывал частным извозом. В суде он рассказал, что его долги превышают 1 млн рублей, при этом ему нужны деньги на лечение шестилетней дочери. У девочки гидроцефалия и отставание в развитии, ей постоянно требуется помощь врачей, процедуры и лекарства.

Отделение Совкомбанка в Санкт-Петербурге было ограблено 11 июля. Мужчина в медицинской маске вошел в помещение и, угрожая оружием, похитил 4 млн рублей. Кадры преступления, снятые камерой наблюдения, опубликовал канал РЕН ТВ. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. Тутушкина задержали только 15 июля.