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Источник сообщил о стрельбе в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В полицию Санк-Петербурга в четверг, 16 июля, поступило сообщение о том, что в одном из дворов на проспекте маршала Жукова произошла стрельба, в результате которой один человек попал в реанимацию. Об этом рассказал источник телеканала «78».

Собеседник журналистов уточнил, что неизвестный устроил стрельбу по данному адресу и скрылся на автомобиле Mercedes.

При этом источник «Известий» со ссылкой на городскую полицию заявил, что информация о происшествии не подтвердилась.

«[Информация] не подтвердилась. Позвонила женщина, сообщила, что в крови на асфальте лежит мужчина. Приехали полиция и скорая помощь, но никого на месте не нашли», — сказал собеседник издания.

Позже источник телеканала 78 уточнил, что в Красносельском районе города произошел конфликт между знакомыми. «Один в другого выстрелил из травмата, виновные задержаны, находятся в полиции. Тому, в кого стреляли, попали в район живота, бригада скорой помощи работает с ним», — сказал он.

Ранее, 12 июля, неизвестный открыл огонь из автомобиля на Ярцевской улице в Москве. В МВД объявили план «Перехват». Сообщалось, что стреляли велась из черного Mercedes с государственным номером Е 105 УХ.

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